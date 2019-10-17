В Саудовской Аравии в результате ДТП погибло 35 человек

На западе Саудовской Аравии произошла большая дорожная авария с участием автобуса и грузовика, в результате которой погибли по меньшей мере 35 человек.
Об этом сообщает SPA.
"Тридцать пять жителей погибли, еще четверо получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Медина в Саудовской Аравии в эту среду", - говорится в сообщении.
В ходе инцидента столкнулись автобус, перевозивший граждан азиатских и арабских стран, и грузовик. Отмечается, что ДТП произошло из-за неисправности автобуса. Раненые были срочно госпитализированы.
Детали трагедии уточняются.
Как сообщалось ранее, на Сумщине у грузового автомобиля на ходу отпали колеса.