Скачать
Четверг, 17.10.2019
Макрон и Меркель приветствуют "позитивные сдвиги в осуществлении Минских соглашений"
Макрон и Меркель приветствуют "позитивные сдвиги в осуществлении Минских соглашений"
"День за два": первые 50 дней работы Верховной Рады 9-го созыва (Видео)
"День за два": первые 50 дней работы Верховной Рады 9-го созыва (Видео)
Боксер из андеркарта Усика умер после боя
Боксер из андеркарта Усика умер после боя
Приметы и обряды на 17 октября - Ерофеев день, Ерофей Лешегон
Приметы и обряды на 17 октября - Ерофеев день, Ерофей Лешегон

В Саудовской Аравии в результате ДТП погибло 35 человек

В Саудовской Аравии в результате ДТП погибло 35 человек
10:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В ходе инцидента столкнулись автобус, перевозивший граждан азиатских и арабских стран, и грузовик.

На западе Саудовской Аравии произошла большая дорожная авария с участием автобуса и грузовика, в результате которой погибли по меньшей мере 35 человек.

Об этом сообщает SPA.

"Тридцать пять жителей погибли, еще четверо получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Медина в Саудовской Аравии в эту среду", - говорится в сообщении.

В ходе инцидента столкнулись автобус, перевозивший граждан азиатских и арабских стран, и грузовик. Отмечается, что ДТП произошло из-за неисправности автобуса. Раненые были срочно госпитализированы.

В Николаевской области произошло ДТП, погибли 4 человека, 6 получили травмы

Детали трагедии уточняются.

Как сообщалось ранее, на Сумщине у грузового автомобиля на ходу отпали колеса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Саудовская Аравия, Погибшие, Аврия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
03 Эльза Хоск опубликовала соблазнительные фото в кровати
04 Президент подписал нововведения в закон о публичных закупках
05 Легендарный экс-игрок Реала назвал самого талантливого украинского футболиста
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Утренний дайджест: главные события Украины и мира 16 октября
Утренний дайджест: главные события Украины и мира 16 октября
Сухо и солнечно: прогноз погоды на 17-18 октября
Сухо и солнечно: прогноз погоды на 17-18 октября
ЦИК присоединилась к процессу улучшения Избирательного кодекса
ЦИК присоединилась к процессу улучшения Избирательного кодекса
Названа дата анонса нового смартфона Meizu
Названа дата анонса нового смартфона Meizu
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь