В Саудовской Аравии в результате ДТП погибло 35 человек

Новости мира:В ходе инцидента столкнулись автобус, перевозивший граждан азиатских и арабских стран, и грузовик.

На западе Саудовской Аравии произошла большая дорожная авария с участием автобуса и грузовика, в результате которой погибли по меньшей мере 35 человек.

Об этом сообщает SPA.

"Тридцать пять жителей погибли, еще четверо получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Медина в Саудовской Аравии в эту среду", - говорится в сообщении.

В ходе инцидента столкнулись автобус, перевозивший граждан азиатских и арабских стран, и грузовик. Отмечается, что ДТП произошло из-за неисправности автобуса. Раненые были срочно госпитализированы.

Детали трагедии уточняются.

Как сообщалось ранее, на Сумщине у грузового автомобиля на ходу отпали колеса.