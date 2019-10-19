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Российские самолеты осуществили масштабную атаку по зоне деэскалации в Сирии

Российские самолеты осуществили масштабную атаку по зоне деэскалации в Сирии
15:53 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Россия нанесла мощные авиаудары в Сирии.

Авиация России 19 октября осуществила масштабную атаку на несколько объектов в сирийской провинции Идлиб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Al Masdar News.

ВКС России осуществили атаку на авиабазу "Тафтаназ", которую удерживали боевики группировки "Хайят Тахрир Аль-Шам".

По данным военного источника в соседней провинции Латакия, ВКС России совершили более десяти авиаударов по авиабазе "Тафтаназ" и ее окрестностях; это привело к уничтожению инфраструктуры и конвоя подкрепления, который должен был отправиться на фронт войны с сирийской армией.

Кроме ударов по авиабазе "Тафтаназ", ВКС России также возобновили атаку на крепость боевиков в городе Рекая, в котором якобы находится один из главных командных центров "Хайят Тахрир Аль-Шам" в южном Идлибе.

Недавно российские ВКС усилили свои атаки на северо-западе Сирии на фоне сообщений о новом наступлении, который начнется армией режима Башара Асада и его союзниками в Идлибе, Хаме и Латакии.

Немецкий журналист Джулиан Рёпке в своем Twitter публикует кадры атаки российской авиации в Идлибе.

"Интересно, что санкциями против Москвы никто не угрожает", - отмечает он.

 

17 сентября 2018 года Турция и Россия подписали соглашение о зоне деэскалации на северо-западе Сирии. С тех пор в результате атак сил режима Асада и ВКС России погибли более 1,3 тысячи мирных жителей.

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Сирия, Россия, Идлиб, Авиаудар, Латакия.
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