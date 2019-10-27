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"Умер как трус": Трамп рассказал о деталях ликвидации главаря ИГИЛ

"Умер как трус": Трамп рассказал о деталях ликвидации главаря ИГИЛ
16:23 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Трамп подтвердил ликвидацию главаря террористов ИГИЛ аль-Багдади.

Президент США Дональд Трамп заявил, что главарь группировки ИГИЛ Абу Бакр Аль Багдади умер в ходе американской операции в Сирии.

Как сообщает The Guardian, Трамп рассказал, что во время штурма Багдади пытался скрыться.

Оказавшись в западне террорист активировал пояс смертника, лишив жизни не только себя, но и троих своих детей. Медицинская экспертиза идентифицировала тело Багдади на месте взрыва.

По словам президента США, операция по охоте на террориста началась две недели назад.

"Он не умер как герой, он умер как трус… В слезах, с воплями, забрав с собой троих детей", - отметил Трамп.

Ликвидация главаря ИГИЛ: в Турции знали об операции США

Ранее СМИ сообщили, что американские военные успешно ликвидировали в сирийской провинции Идлиб главаря террористической группировки ИГИЛ  Абу Бакр аль-Багдади.

Операция проводилась Объединенным командованием специальных операций. Местонахождение лидера ИГИЛ было установлено при содействии ЦРУ и разведслужбы Ирака.

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США, Дональд Трамп, ИГИЛ, Абу Бакр аль-Багдади.
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