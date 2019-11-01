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Израиль заявил о запуске ракеты из сектора Газа

Израиль заявил о запуске ракеты из сектора Газа
07:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Израильские военные зафиксировали запуск ракеты с территории сектора Газа.

Израильские военные заявили о запуске ракеты с территории сектора Газы. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

В израильских вооруженных силах отмечают, что пуск ракеты был произведен после почти месяца относительного затишья.

"После почти месяца относительного затишья из сектора Газа была выпущена ракета в сторону Израиля", - сказано в сообщении.

Боевики из сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, и Израиль регулярно обмениваются ракетными ударами.

В Израиле ответили на пуск трех ракет из сектора Газа

Напомним, 11 сентября самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения "Хамас" в секторе Газа через несколько часов после того, как в сторону Израиля были выпущены две ракеты.

Как сообщалось, с марта 2018 года в секторе Газа продолжаются протестные акции − так называемый Великий марш возвращения. Они регулярно перерастают в столкновения с израильскими военными.

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Израиль, ПВО, ВВС, Сектор Газа, Ракета.
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