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В Израиле сообщили о перехвате семи ракет, выпущенных из сектора Газа

В Израиле сообщили о перехвате семи ракет, выпущенных из сектора Газа
00:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Армия обороны Израиля: Семь ракет запущены из Газы по Израилю, все были перехвачены.

Из сектора Газа по Израилю выпущены семь ракет, их удалось перехватить, говорится в сообщении, распространенном в пятницу в твиттере армии обороны Израиля.

"Семь ракет запущены из Газы по Израилю. Противоракетная система "Железный купол" перехватила их все", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу издание "Джерузалем пост" сообщало, что на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги.

Напоминаем, израильские военные заявили о запуске ракеты с территории сектора Газы. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

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Израиль, Ракеты, Сектор Газа, Ракетный удар.
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