В Израиле сообщили о перехвате семи ракет, выпущенных из сектора Газа

Новости мира:Армия обороны Израиля: Семь ракет запущены из Газы по Израилю, все были перехвачены.

Из сектора Газа по Израилю выпущены семь ракет, их удалось перехватить, говорится в сообщении, распространенном в пятницу в твиттере армии обороны Израиля.

"Семь ракет запущены из Газы по Израилю. Противоракетная система "Железный купол" перехватила их все", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу издание "Джерузалем пост" сообщало, что на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги.

Напоминаем, израильские военные заявили о запуске ракеты с территории сектора Газы. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.