Сирия: Американские военные вернулись в Ракку

Новости мира:На базу "Джезре" в Ракке прибыло до 30 американских военнослужащих.

Американские военные вернулись на базу, расположенную на западе сирийской провинции Ракка.

Конвой из бронетранспортеров и пикапов проследовал на базу "Джезре" в Ракке через провинцию Хасеке на северо-востоке Сирии.

На базу прибыло до 30 американских военнослужащих.

Американские военные 31 октября вновь появились на севере Сирии, откуда были выведены в связи с операцией "Источник мира".

Ранее американские военные вновь вернулись на базы в районе Сиррин в 30 километрах от сирийско-турецкой границы.

Также военнослужащие американской армии возобновили патрулирование района нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии вблизи зоны проведения операции "Источник мира".