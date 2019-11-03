Скачать
Воскресенье, 03.11.2019
Президент отметил самоотверженность украинских военных инженеров
Президент отметил самоотверженность украинских военных инженеров
Министр иностранных дел Эстонии посетит Украину
Министр иностранных дел Эстонии посетит Украину
Днепр-1 - Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Днепр-1 - Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Экс-ВИА Гра Миша Романова рассказала, как едва не потеряла ребенка
Миша Романова рассказала, как едва не потеряла ребенка

Сирия: Американские военные вернулись в Ракку

Сирия: Американские военные вернулись в Ракку
14:19 Сегодня Телеграф Анадолу

Новости мира:На базу "Джезре" в Ракке прибыло до 30 американских военнослужащих.

Американские военные вернулись на базу, расположенную на западе сирийской провинции Ракка.

Конвой из бронетранспортеров и пикапов проследовал на базу "Джезре" в Ракке через провинцию Хасеке на северо-востоке Сирии.

На базу прибыло до 30 американских военнослужащих.

Американские военные 31 октября вновь появились на севере Сирии, откуда были выведены в связи с операцией "Источник мира".

В сирийском городе на границе с Турцией прогремел взрыв: много погибших и раненных

Ранее американские военные вновь вернулись на базы в районе Сиррин в 30 километрах от сирийско-турецкой границы.

Также военнослужащие американской армии возобновили патрулирование района нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии вблизи зоны проведения операции "Источник мира".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, США, Ракка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возраст стилю не помеха: трендовые осенние образы для женщин постарше
02 СМИ: Трамп питал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины
03 Не за внешность мы их любим: некрасивые знаменитые мужчины (Фото)
04 Синоптическое утешение к концу недели: прогноз погоды 3 ноября
05 И глазки будут здоровыми: несложные правила, как сохранить зрение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Синоптическое утешение к концу недели: прогноз погоды 3 ноября
Синоптическое утешение к концу недели
Зимнее время: Канада и Штаты перевели стрелки часов
Зимнее время: Канада и Штаты перевели стрелки часов
Мост в Станице Луганской продолжают восстанавливать
Мост в Станице Луганской продолжают восстанавливать
Главные секреты эффективного похудения
Главные секреты эффективного похудения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь