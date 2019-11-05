"Росатом" примет участие в процессе обогащения иранского урана

Новости мира:Россия поможет Ирану обогащать уран.

Иранское руководство заявило о намерении возобновить обогащение урана на более тысячи ядерных центрифуг с помощью российского "Росатома", что означает существенное изменение ядерной политики Тегерана после выхода США из Иранского ядерного соглашения.

Об этом сообщает во вторник американское издание The Hill со ссылкой на заявления президента Ирана Хасана Рухани.

"Как заявил президент этой страны во вторник, Иран начнет закачку урановым газом более тысячи центрифуг на ядерном объекте. Это станет еще одним шагом страны в обратном направлении от ядерного соглашения 2015 года, из которого президент Трамп вывел США в прошлом году", - отмечает издание.

Как уточняется, речь идет о ядерной установке "Фордо" внутри горы, где 1044 центрифуги до сих пор оставались пустыми.

При этом, по сообщениям, на объекте активно будет работать российская ядерная компания "Росатом".

До этого Иран заявлял, что намерен увеличить всего на 3,67% установленный соглашением лимит производства обогащенного урана. При этом, президент Ирана Хасан Рухани отметил, что отход Тегерана от требований, установленных соглашением, может быть отменен, если Европа найдет способ для Ирана обойти санкции США относительно продаж нефти.