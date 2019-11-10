В Идлибе за октябрь погибли более 70 мирных жителей

Новости мира:В зоне деэскалации в Идлибе за октябрь погибли 75 мирных жителей Сирии.

В результате атак армии Асада, России и проиранских группировок в зоне деэскалации в Идлибе на северо-западе Сирии в октябре погибли 75 мирных жителей, в том числе 13 детей.

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на представителя управления гражданской обороны Идлиба («Белые каски»).

«В указанный период режим Асада, проиранские наемники и Россия нанесли 3557 артиллерийских, ракетных и около 300 авиаударов по зоне деэскалации. В результате погибли 75 мирных жителей, в том числе 13 детей и 10 женщин. 162 человека получили ранения, в том числе 32 ребенка и 36 женщин», - говорится в сообщении.

Отмечается, что режим Асада и его союзники подвергают зону деэскалации массированным атакам в нарушение договоренностей по Идлибу от 17 сентября 2018 года.

Как известно, война в Сирии началась в марте 2011 года, после того, как военные открыли огонь по мирным демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами.