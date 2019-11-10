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Теракт на севере Сирии: есть погибшие

Теракт на севере Сирии: есть погибшие
19:23 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:На севере Сирии в подконтрольном Турции районе произошел взрыв.

Восемь человек погибли в воскресенье в результате взрыва бомбы на северо-востоке Сирии в районе, контролируемом турецкими войсками и их союзниками - сирийскими повстанцами.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в министерстве обороны Турции. Информацию предоставили также местные сотрудники экстренных служб.

Турецкое министерство обвинило в бомбардировке боевиков YPG. По словам Турции, это произошло на юго-востоке от сирийского города Тель-Абьяд, захваченного турецкими силами в ходе военного наступления месяц назад.

Турция прекратила свою военную операцию после договоренностей с США и Россией, призывая к YPG отойти на расстояние не менее 30 км от границы Сирии с Турцией.

Село Сулуки, где произошел воскресный взрыв, расположено примерно в 10 км к югу от границы. По словам сотрудника местной службы экстренной помощи, у пекарни взорвался маленький грузовик.

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Сирия, Теракт, Взрыв, Тель-Абьяд.
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