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Израиль обстреляли ракетами из сектора Газа

Израиль обстреляли ракетами из сектора Газа
09:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Вечером в четверг, 14 ноября, из Сектора Газы по Израилю запустили две ракеты.

Об этом сообщает в Twitter Армия обороны Израиля.

Система ПВО "Железный купол" перехватила обе ракеты. На их запуск сработала воздушная тревога.

Как сообщалось, представители Израиля и палестинской группировки "Исламский джихад" 14 ноября достигли соглашения о прекращении огня при посредничестве Египта.

Прекращение огня сорвалось: Израиль возобновил обстрелы сектора Газа

Накануне, как отметили израильские военные, после уничтожения Израилем лидера Исламского джихада Багу Абу Аль-Ату во вторник утром по территории Израиля из Сектора Газы было выпущено по меньшей мере 220 ракет. Израильская ПВО перехватила 90% ракет.

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Все по теме:

Израиль, Палестина, Сектор Газа, Железный купол, Армия обороны Израиля, Исламский джихад.
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