Израиль обстреляли ракетами из сектора Газа

Новости мира:Вечером в четверг, 14 ноября, из Сектора Газы по Израилю запустили две ракеты.

Об этом сообщает в Twitter Армия обороны Израиля.

Система ПВО "Железный купол" перехватила обе ракеты. На их запуск сработала воздушная тревога.

Как сообщалось, представители Израиля и палестинской группировки "Исламский джихад" 14 ноября достигли соглашения о прекращении огня при посредничестве Египта.

Накануне, как отметили израильские военные, после уничтожения Израилем лидера Исламского джихада Багу Абу Аль-Ату во вторник утром по территории Израиля из Сектора Газы было выпущено по меньшей мере 220 ракет. Израильская ПВО перехватила 90% ракет.