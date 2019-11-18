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В Багдаде около правительственного квартала произошел ракетный обстрел

В Багдаде около правительственного квартала произошел ракетный обстрел
00:11 Сегодня Телеграф УНН Фото: Скриншот

Новости мира:Вблизи “зеленой зоны” Багдада разорвалось несколько реактивных снарядов.

Один из районов, расположенных в непосредственной близости от “зеленой зоны” Багдада, подвергся в воскресенье вечером ракетному обстрелу. Об этом передает телеканал Al Sumaria.

По данным издания, один из реактивных снарядов упал в реку Тигр, еще два разорвались рядом с футбольным стадионом и на территории одной из компаний на противоположном берегу от “зеленой зоны” в центральном квартале Эль-Каррада, что тщательно охраняется. Сообщается, что по меньшей мере два человека получили ранения.

“Зеленая зона” — квартал в центре Багдада на западном берегу реки Тигр, занимающий площадь в 10 кв. км, появился после свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году и официально назывался “международная зона”. Однако в СМИ прижилось название “зеленая зона”, в том числе потому, что это место считалось едва ли не самым безопасным во всем Ираке, который в те годы погружался в затяжной внутренний конфликт. На ее территории расположены госучреждения, дома и виллы чиновников, органы власти, включая парламент страны. Там же находятся многие посольства, в том числе США и Великобритании, а также представительства иностранных компаний.

В декабре прошлого года власти впервые за 15 лет частично разрешили доступ туда простых граждан и транспорта. О полной открытости “зеленой зоны” премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди объявил 3 июня в канун первого дня Ид аль-Фитр (праздника разговения), знаменующий окончание священного для мусульман месяца поста Рамадан.

В конце октября в результате обстрела “зеленой зоны” погиб один и пострадали двое иракских военнослужащих. Тогда два минометных снаряда разорвались на блокпосту неподалеку от посольства США.

Протесты в Багдаде: демонстранты перекрыли основные магистрали

Напомним, число жертв взрыва, прогремевшего в пятницу вечером в центре Багдада, где проходят массовые демонстрации, увеличилось до шести.

В Ираке с начала октября не прекращаются акции протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент.

В результате столкновений во время протестов погибли более 320 человек, жертвы есть как среди демонстрантов, так и среди сотрудников сил безопасности. Пострадали более 15 тыс. человек.

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Ирак, Багдад, Ракетный обстрел.
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