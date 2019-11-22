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Впервые в истории: парламент Израиля сформирует правительство

Впервые в истории: парламент Израиля сформирует правительство
05:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: Telegraf-EPA

Новости мира:Впервые в истории Израиля парламент будет формировать правительственную коалицию.

Президент Израиля Реувен Ривлин поручил парламента страны - Кнессета - определиться с формированием правительственной коалиции и с кандидатом на пост премьер-министра страны. О своем поручении Ривлин сообщил в четверг, 21 ноября, сообщает УНН со ссылкой на DW.

В этот же день формальный лидер государства Израиль встретился со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и вручил ему соответствующий мандат на формирование правительства.

По словам израильского президента, парламент страны имеет 21 день времени на достижение поставленных задач.

"Разрушительной политике нужно положить конец", - подчеркнул Ривлин, обращаясь ко всем представленным в Кнессете партий.

Таким образом впервые с момента основания государства Израиль мандат на формирование правительства передали парламента.

Если израильские законодатели не смогут до 11 декабря определиться с кандидатом на пост будущего премьера, которого готова поддержать большинство из 120-мандатного парламента страны, тогда на Израиль ждут следующие парламентские выборы, которые состоятся ориентировочно в начале следующего года. В таком случае это уже будет третье голосование в течение года.

Накануне глава блока партий "кахоль-Лаван" Бени Ганц, который считается главным оппонентом нынешнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, признал, что он не смог сформировать правительственную коалицию .

Ранее аналогичная попытка Нетаньяху так же завершилась ничем.

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Все по теме:

Израиль, Биньямин Нетаньяху, Реувен Ривлин, Бени Ганц.
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