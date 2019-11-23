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Протесты в Иране: КСИР задерживает лидеров акций по всей стране

Протесты в Иране: КСИР задерживает лидеров акций по всей стране
15:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Иране задержаны около сотни лидеров протестов.

Революционная гвардия Ирана задержала около 100 лидеров протестов, которые начались на фоне повышения цен на бензин.

Об этом сообщает ВВС.

"Иран арестовал около 100 лидеров акций протеста против повышения цен на бензин", - говорится в сообщении.

Их задержали "в разных частях страны" солдаты революционной гвардии Ирана (КСИР).

Об этом стало известно после того, как США наложили санкции на министра связи Ирана по ограничению доступа к Интернету во время беспорядков.

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Как сообщалось, в ночь на 15 ноября власти Ирана приняла решение нормировать продажу и одновременно повысить цены на топливо минимум на 50 процентов. Это вызвало массовые акции протеста. Последние дни были задержаны около тысячи человек. Протестующие поджигали банки и магазины. По данным Amnesty International, во время протестов погибли не менее 106 демонстрантов, однако, существуют опасения, что их число может быть значительно выше.

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Иран, Протесты, КСИР.
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