Россия нанесла авиаудары по Сирии: погибло трое гражданских

Новости мира:В результате авиаударов России по Сирии погибло трое жителей.

Вследствие российских авиаударов в зоне деэскалации на северо-западе Сирии погибли трое местных жителей.

Об этом сообщает Anadolu.

"По меньшей мере трое мирных жителей погибли вследствие российских авиаударов в зоне деэскалации в провинции Идлиб на северо-западе Сирии", - говорится сообщении.

По данным сирийской оппозиции, авиаудары были нанесены в районах Марратинумана, Маараф аль-Насан, Тавил аль-Галиб, аль-Дар аль-Кабира в провинции Идлиб.

Общее количество погибших вследствие атак жилых массивов в зоне деэскалации провинции Идлиб в течение последнего месяца достигло 75 человек, из них 13 детей.

Как сообщалось, вследствие авиаудара ВВС РФ по населенным пунктам в провинции Идлиб 17 ноября погибли 9 мирных жителей, 10 гражданских получили ранения.