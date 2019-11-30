Верховный лидер Ирана прокомментировал визит Трампа в Афганистан

Новости мира:Аятолла Али Хаменеи о визите Трампа в Афганистан: Это оскорбление свободы и независимости народов.

Аятолла Али Хаменеи назвал визит главы Белого дома в Афганистан оскорбительным для этой страны.

Об этом информирует Анадолу.

«Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил визит президента США Дональда Трампа в Афганистан и визит вице-президента Майка Пенса в Ирак. Как написал верховный лидер Ирана в Twitter, эти визиты оскорбительны для Афганистана и Ирака», - говорится в сообщении.

«Американцы совершают неожиданный визит в какую-либо страну. И во время визита не посещают представителей властей и столицу этой страны. Они посещают свои базы. Они явно оскорбляют свободу и независимость народов этих стран», - написал Хаменеи.

Напоминаем, президент США совершил неожиданный визит в Афганистан на американскую базу, чтобы поздравить военных с Днем благодарения. Находясь в этой стране, Трамп заявил, что переговоры с талибами могут завершиться сделкой, которая приведет к перемирию.