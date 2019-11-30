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Протесты в Ираке не сбавляют обороты: погибли еще 8 человек, десятки ранены

Протесты в Ираке не сбавляют обороты: погибли еще 8 человек, десятки ранены
17:37 Сегодня Телеграф Анадолу

Новости мира:На юге Ирака погибли 8 протестующих, десятки ранены.

В результате столкновений с силами безопасности в провинциях Зикар и Эн-Наджаф на юге Ирака погибли 8 участников антиправительственных акций протеста, еще 43 человека получили ранения. Об этом сообщили агентству "Анадолу" источники в местных медицинских учреждениях.

Согласно информации, в Эн-Наджафе убиты 5, ранены 23 человека.

В Зикаре погибли 3 манифестанта, пострадали 20 человек.

Ранее сегодня премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди сообщил об увольнении начальника Управления полиции провинции Зикар Мохаммеда аль-Курейши. Решение принято на фоне многочисленных жертв среди участников протестов.

Кровавые сутки в Ираке: за 24 часа во время протестов погибли десятки человек

Массовые беспорядки в Ираке вспыхнули первого октября.

Манифестации против коррупции и безработицы охватили Багдад, Басру, Эд-Диванию, Кербелу, Васит и Киркук.

У въезда в "зеленую зону" Багдада, где расположены правительственные здания и дипмиссии, дислоцирована бронетехника.

Премьер Ирака решил подать в отставку на фоне протестов

В ходе беспорядков в Ираке с первого октября погибли более 350, пострадали свыше 15 тысяч человек.

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Ирак, Протесты, Эн-Наджаф, Зикар.
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