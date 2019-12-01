Саудовская Аравия возглавила G20: планы, цели, задачи

Новости мира:Саудовская Аравия намерена бороться за женщин и климат на посту главы G20.

Саудовская Аравия в воскресенье, 1 декабря, возглавила "Большую двадцатку".

Приоритетам своего председательства в G20 страна видит защиту климата и прав женщин, сообщает DW.

Королевство хочет достичь таких условий, при которых "все люди - прежде всего женщины и молодежь — смогут жить, работать и быть успешными", - подчеркнули в саудовском правительстве. Эр-Рияд также примет меры по защите климата и будет развивать технологический прогресс.

Как сообщалось, права женщин в Саудовской Аравии сильно ограничены, в частности, в стране жестко регламентирована женская одежда. Некоторые правила были в последнее время ослаблены, например, жительницам королевства разрешили водить авто. Однако для многих важных жизненных решений женщинам все еще требуется разрешение мужа.

Во главе Большой двадцатки Саудовская Аравия сменила Японию. Следующий саммит группы должен состояться 21-22 декабря 2020 года в Эр-Рияде. Это будет первая встреча G20 в арабском мире.