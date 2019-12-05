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США завершили вывод войск с северо-востока Сирии

США завершили вывод войск с северо-востока Сирии
09:56 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Соединенные Штаты завершили вывод войск с севера Сирии, оставив на позициях на остальной территории страны около 600 военных.

Соединенные Штаты завершили процесс вывода своих военных сил на северо-востоке Сирии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в среду вечером в интервью агентству Reuters заявил глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, после передислокации и сокращения контингента на остальной территории страны останется примерно 600 военных.

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"(Количество военных) останется относительно статическим около этой цифры. Но если мы увидим, что что-то происходит, я могу немного усилить присутствие", - сказал глава Пентагона.

Эспер также не исключил возможности сокращения численности войск США в Сирии, если европейские союзники сделают свой вклад в сирийскую миссию.

"Коалиция снова много об этом говорит. Мы могли видеть, что некоторые союзники хотят отправить свои войска... Если страна-союзник, член НАТО, решит отправить 50 человек, я могу сократить наше количество на 50 человек", - добавил он.

Заявление Эспера может означать окончание периода неопределенности вокруг военного присутствия США в Сирии после первичного приказа Дональда Трампа о выводе войск в октябре.

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С тех пор военное присутствие США в Сирии снизилось примерно на 40% - с 1000 человек до 600.

Трамп смягчил свои планы по Сирии после критики со стороны Конгресса, в частности ключевых республиканцев. Они заявляли, что президент своими действиями открыл путь угрожающему наступлению Турции на курдские силы в Сирии.

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Сирия, США, Пентагон, Вывод войск, Военные США.
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