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Авиаудары по сирийском Идлибу: погибли по меньшей мере 20 гражданских

Авиаудары по сирийском Идлибу: погибли по меньшей мере 20 гражданских
23:22 Сб, 7 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН

Новости мира:После масштабных авиаударов по Идлибу погибли 20 жителей.

В результате мощных авиаударов сирийской армии и российских войск в провинции Идлиб на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 20 гражданских лиц.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

В центре, который получает данные от сети информаторов на местах, отмечают, что среди жертв атак с воздуха были восемь детей. Есть также информация о раненных в результате авиаударов, сообщает агентство новостей AFP.

Провинция Идлиб находится под контролем оппозиционных к президенту Башару Асаду сил, где преобладают исламисты из группировки ”Хаят Тахрир аш-Шам”.

С сентября этого года в провинции в целом соблюдают режим прекращения огня, о котором договорились в августе президенты Турции и России. Тем не менее, по данным наблюдателей, в результате бомбардировок и боев с тех пор погибли более 200 гражданских.

В начале декабря в Идлибе возобновились боевые действия между сирийскими войсками и исламистами.

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Сирия, РФ, Идлиб, Авиаудар.
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