В Афганистане возле военной базы США прогремел мощный взрыв

Новости мира:В результате мощного взрыва у военной базы США в Афганистане погибли три человека.

В Афганистане на территории уезда Баграм возле крупной американской авиабазы взорвались несколько автомобилей с заложенными взрывными устройствами, в результате чего погибли три человека.

Заминированный автомобиль был подорван в 6:00 местного времени рядом с американской военной базой в уезде Баграм центральной афганской провинции Парван, сообщили в среду местные СМИ, со ссылкой на шефа афганской военной полиции Мухаммада Махфуза Вализада.

Взрывом разрушена часть стены военной базы Баграм, были слышны разрозненные выстрелы, сообщает информационный портал Ariana News.

По словам очевидцев, в результате взрыва погибли мирные жители, частично разрушены жилые дома возле военной базы. Число погибших и пострадавших не уточняется.

Ни одна из действующих в стране вооруженных группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.