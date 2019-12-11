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В Афганистане возле военной базы США прогремел мощный взрыв

В Афганистане возле военной базы США прогремел мощный взрыв
08:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:В результате мощного взрыва у военной базы США в Афганистане погибли три человека.

В Афганистане на территории уезда Баграм возле крупной американской авиабазы взорвались несколько автомобилей с заложенными взрывными устройствами, в результате чего погибли три человека.

Заминированный автомобиль был подорван в 6:00 местного времени рядом с американской военной базой в уезде Баграм центральной афганской провинции Парван, сообщили в среду местные СМИ, со ссылкой на шефа афганской военной полиции Мухаммада Махфуза Вализада.

Взрывом разрушена часть стены военной базы Баграм, были слышны разрозненные выстрелы, сообщает информационный портал Ariana News.

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По словам очевидцев, в результате взрыва погибли мирные жители, частично разрушены жилые дома возле военной базы. Число погибших и пострадавших не уточняется.

Ни одна из действующих в стране вооруженных группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.

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Теракт, США, Афганистан, Жертвы, Смертник, Военная база США.
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