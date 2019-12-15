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США перебрасывают силы из Ирака в Сирию

США перебрасывают силы из Ирака в Сирию
19:47 Сегодня Телеграф Анадолу Фото: Скриншот

Новости мира:США перебрасывают дополнительные силы в районы нефтяных месторождений на северо-востоке и востоке Сирии.

США усиливают военное присутствие в районе нефтяных месторождений северо-востока и востока Сирии.

Пентагон перебрасывает военных из Ирака в части провинции Хасеке и Дейр-эз-Зор.

Как сообщают источники в провинции Дейр-эз-Зор, в ночь на 15 декабря очередная колонна из 100 грузовиков пересекла КПП "аль-Валид" на иракско-сирийской границе и направилась в сторону нефтяных месторождений в Дейр-эз-Зоре.

По данным агентства "Анадолу", в составе колонны через границу проследовали военные пикапы 4х4, машины скорой помощи, микроавтобусы и бензовозы.

Предыдущая партия подкрепления из Ирака прибыла в Сирию 4-5 декабря через КПП "аль-Валид" и "Симелка". На сирийскую территорию за два дня проследовало 150 фур, погруженных ящиками и рабочей техникой.

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В целом после приостановки операции "Источник мира" Пентагон перебросил в Сирию 500 грузовиков с подкреплением для баз в зоне нефтяных месторождений.

На сегодняшний день американские военные дислоцированы в 11 точках сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Хасеке и Ракка.

В КНДР сообщили, что готовы подавить "ядерную угрозу со стороны США"

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.

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Сирия, США, Ирак, Дейр-эз-Зор.
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