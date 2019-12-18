Израиль разрешил ввести в Сектор Газа спасательную технику

Новости мира:Израиль разрешил ввести в Сектор Газа около 20 спасательных и пожарных машин.

Израиль во вторник разрешил ввести в Сектор Газа около 20 спасательных и пожарных машин, переданных палестинцам Катаром. Об этом сообщает АР.

"Израиль разрешил ввоз около 20 спасательных и пожарных машин в сектор Газа", - заявили палестинские чиновники.

В частности, техника, пожертвованнная Катаром, включает несколько внедорожников, оснащенных водяными насосами.

В арсенале Гражданской обороны Сектора Газа ранее было только 33 машины для обслуживания территории с населением в 2 миллиона человек, в том числе одна пожарная машина с гидравлической платформой.

Как сообщалось, Израиль и Египет блокировали сообщения с Сектором Газа после того, как в 2007 году исламская военизированная группировка ХАМАС перехватила власть у палестинцев.

Напомним, Израильские политические партии не смогли в срок договориться о формировании коалиционного правительства и потому теперь стране предстоит провести уже третьи парламентские выборы за год.