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В секторе Газа опять неспокойно: Израиль и ХАМАС обменялись ударами

В секторе Газа опять неспокойно: Израиль и ХАМАС обменялись ударами
05:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира:Израиль нанес удар по ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из Сектора Газа.

Израильские ВВС нанесли ракетный удар по инфраструктурным объектам движения ХАМАС 19 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, передает РБК.

Самолеты дважды в течение четверга атаковали объекты подземной инфраструктуры, военный комплекс, производственные объекты и военно-морскую базу в Секторе Газа.

В ночь на 19 декабря оборонное ведомство сообщило, что перехватило ракету, запущенную из сектора Газа по гражданам Израиля. Снаряд был нейтрализован системой ПВО "Железный купол".

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Позже пресс-служба Армии обороны страны в Twitter написала, что по территории Израиля второй раз за день была выпущена ракета со стороны контролируемой Хамас территории в секторе Газа.

Как известно, в мае этого года Израиль и палестинское военизированное движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, договорились о перемирии на полгода.

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Израиль, ХАМАС, Сектор Газа.
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