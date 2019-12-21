СМИ: протестующие в Ираке жгут здания политических партий

Новости мира:Протестующие в Ираке подожгли ряд офисов политических партий.

В провинции Зикар на юге Ирака участники антиправительственных протестов подожгли офисы и штаб-квартиры политических партий после убийства накануне одного из активистов.

Об этом сообщил агентству "Анадолу" источник в силах безопасности Ирака.

По его словам, десятки протестующих подожгли в городе Эн-Насирия здания, в которых размещены офисы и штаб-квартиры политических партий.

Протестующие подожгли штаб-квартиру движения "Бадр", возглавляемого Хади аль-Амири, штаб-квартиру партии "Дава", во главе которой стоит экс-премьер-министр Ирака Нури аль-Малики, офис движения "Асаиб Ахль аль-Хак" и другие, сказал собеседник агентства.

Причиной нынешних поджогов послужило убийство активиста Мухаммеда аль-Исами. Участник протестов был застрелен накануне неизвестными из проезжавшего автомобиля. В тот же день вооруженному нападению подверглись два других активиста.

Антиправительственные акции в Ираке продолжаются с первого октября. Иракцы протестуют против безработицы и коррупции.