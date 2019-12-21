Авиаудары по Идлибу: 7 погибших, более десятка раненных

Новости мира:В сирийском Идлибе после авиаудара погибли 7 человек, более десяти ранены.

В результате авиаударов по городу Саракеб в сирийской провинции Идлиб погибли семь человек и более десяти получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Саракеб находится под контролем оппозиционных сирийских групп, а авиаудар произошел после того, как правительственные силы захватили две новых деревни на юге Идлиба.

Наступление сил Башара Асада уже заставило тысячи мирных жителей покинуть свои дома.

Саракеб и Маарет аль-Нуман - два больших города, контролируемых овстанцами. Они размещены на шоссе, которое связывает столицу Дамаск с крупнейшим сирийским городом Алеппо. Оба города почти пусты после побега большинства мирных жителей.

Поскольку прекращение огня, введенное в конце августа, в течение последних недель фактически было разрушено, правительство пытается получить доступ к стратегическому шоссе Дамаск-Алеппо. Сирийские войска в последние дни наступают на север в направлении Маарета аль-Нумана.