В Сирии беспилотники атаковали нефтегазовые объекты

Новости мира:Неизвестные беспилотники совершили синхронные атаки на правительственные нефтегазовые объекты.

Власти Сирии заявляют о террористических атаках на три предприятия нефтегазовой отрасли страны, по данным центра мониторинга прав человека их совершили неопознанные БПЛА. Об атаках сообщает агентство САНА.

"Нефтеперерабатывающий завод в Хомсе, газоперерабатывающий завод на юге Центрального региона и газовая заправочная станция "Ар-Райян" одновременно подверглись террористическим атакам", - говорится в сообщении.

Как отмечается, министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем сообщил журналистам, что в результате терактов было повреждено производственное оборудование. При этом он указал, что нападения на нефтяной сектор носят систематический характер.

По словам Ганема, сразу после атак пожарные приступили к тушению огня, он был быстро локализован, и ремонтные бригады начали восстанавливать поврежденное оборудование.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, атаки были совершены беспилотниками неизвестного происхождения. Сообщений о жертвах не поступало.