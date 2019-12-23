Убийство журналиста Хашогги: в Саудовской Аравии вынесли пять смертных приговоров

Новости мира:В Саудовской Аравии пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги приговорили к смертной казни.

В Саудовской Аравии суд приговорил пять причастных к убийству журналиста Джамаля Хашогги к смертной казни, еще три человека приговорены к тюремному заключению.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прокуратуру Саудовской Аравии, пишет НВ. Общий срок заключения троих приговоренных к заключению — 24 года.

Напомним, проживающий в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября прошлого года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак.

Турецкая власть заявила, что журналиста жестоко убили в консульстве. Местная генпрокуратура по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Его задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии. После убийства тело журналиста было расчленено и уничтожено.

Саудовские власти отрицали обвинения и утверждали, что Хашогги покинул здание через черный ход и что его выход просто не попал на камеры видеонаблюдения. Однако, под сильным давлением мирового сообщества, Саудовская Аравия признала, что Хашогги был убит.

США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии в связи с убийством Хашогги.