В Афганистане боевики похитили активистов движения за мир

Новости мира:На западе Афганистана радикальная группировка "Талибан" похитила 26 активистов движения за мир.

На западе Афганистана боевики Талибана напали на конвой Народного движения за мир и похитили около трех десятков человек.

Об этом сообщает АР со ссылкой на местную полицию.

"Талибы устроили засаду на мирный конвой в западном Афганистане и похитили 26 активистов, членов движения за мир", - говорится в сообщении.

В то же время представитель Народного движения за мир в Афганистане Бисмилла Ватандост заявил о похищении 27 активистов.

Как сообщается, боевики устроили засаду в районе Бала Булук в провинции Фарах. Они остановили колонну из шести автомобилей, взяли на себя управление и увезли активистов в неизвестном направлении.

Полиция организовала операцию по поиску и освобождению активистов.