В Афганистане боевики похитили активистов движения за мир

На западе Афганистана боевики Талибана напали на конвой Народного движения за мир и похитили около трех десятков человек.
Об этом сообщает АР со ссылкой на местную полицию.
"Талибы устроили засаду на мирный конвой в западном Афганистане и похитили 26 активистов, членов движения за мир", - говорится в сообщении.
В то же время представитель Народного движения за мир в Афганистане Бисмилла Ватандост заявил о похищении 27 активистов.
Как сообщается, боевики устроили засаду в районе Бала Булук в провинции Фарах. Они остановили колонну из шести автомобилей, взяли на себя управление и увезли активистов в неизвестном направлении.
Полиция организовала операцию по поиску и освобождению активистов.