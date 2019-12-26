Нетаньяху эвакуировали в бомбоубежище после запуска ракеты из сектора Газа (Видео)

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху был эвакуирован в бомбоубежище города Ашкелон во время запуска ракеты из сектора Газа. Об этом сообщает Times of Israel. Нетаньяху находился в городе из-за того, что его партия проводила предвыборный митинг. Премьер-министр был эвакуирован прямо со сцены. В Армии обороны Израиля сообщили, что перехватили ракету из сектора Газа.