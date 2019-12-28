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В ООН сообщили, сколько гражданских было убито и ранено за десять лет войны в Афганистане

В ООН сообщили, сколько гражданских было убито и ранено за десять лет войны в Афганистане
04:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Война в Афганистане: за последнее десятилетие были убиты и ранены более 100 тысяч жителей.

В Афганистане за последнее десятилетие были убиты и ранены более 100 тысяч мирных жителей.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя ООН.

«Я с чрезвычайным сожалением признаю, что количество жертв и пострадавших среди мирного населения за последние десять лет недавно превысило 100 тысяч человек», - заявил специальный представитель ООН в Афганистане Тадамичи Ямамото.

Он уточнил, что речь идет о времени, когда Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) начала систематическое документирование жертв среди гражданского населения этой страны.

Ранее ООН сообщила, что с 1 июля по 30 сентября этого года в Афганистане были убиты и ранены «беспрецедентно много» мирных жителей - в этот период задокументировано 1174 смертельных случая и 3139 ранений.

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Афганистан, ООН, Война, Тадамичи Ямамото.
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