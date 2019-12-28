В Ираке обстреляли базу США: погиб военный

Новости мира:В Ираке базу США обстреляли из "Града".

В результате ракетного обстрела базы на севере Ирака, где дислоцированы американские и иракские военные, погиб гражданский контрактник.

Об этом сообщает CNN.

"По информации иракских военных, база К1, где размещаются американские войска, в провинции Киркук к северу от Багдада, была обстреляна несколькими ракетами "катюша" (в оригинале katyusha - ред.)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, от обстрела погиб американский гражданский контрактник, несколько военных США и Ирака были ранены.

Сейчас американцы пытаются определить, кто именно атаковал базу. О личности погибшего контрактника и компании, на которую он работал, пока что не сообщается.

CNN напоминает, что недавно министр обороны США Марк Эспер обратился к Ираку с просьбой содействовать в предотвращении нападений на американский персонал - как считается, за этим стоят силы, поддерживаемые Ираном.

Как сообщал Укринформ, госсекретарь Майк Помпео предостерег власти Ирана, что в случае причинения вреда интересам американцев и их союзников ответ США будет решительным.