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На военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел

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На военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел
13:48 Сегодня Телеграф Фото: skynewsarabia

Новости мира:Во время военного парада, который проходил в Йемене произошел взрыв, в результате которого погибли 9 человек.

По меньшей мере девять человек погибли и не менее 30 получили ранения в результате ракетного обстрела на военном параде в йеменской провинции Ад-Далиа. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По данным телеканала, среди убитых и раненных оказались дети, которые играли возле площади Аль-Самуда, рядом с которой проходил парад.

По словам одного из источников, причастными к инциденту являются сторонники мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Они, как отметил источник, устроили взрыв, направив к трибуне с курсантами беспилотник со взрывчаткой.

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Как сообщает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на медиков, число жертв может возрасти, так как среди пострадавших есть те, кто находятся в критическом состоянии.

Местные силовики, по данным телеканала, задержали троих повстанцев-хуситов, которые подозреваются в причастности к произошедшему. По версии Al Arabiya, ракета по участникам парада была выпущена из города Дамт.

 

Как сообщалось ранее, осенью повстанцы в Йемене заявили о захвате пленными 2 тыс. военных из Саудовской Аравии.

Напомним, по меньшей мере 10 человек, в том числе шесть детей, погибли 24 декабря на северо-западе Сирии в результате нанесенного российскими военными силами авиаудара.

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Йемен, Парад, Ракетный обстрел, Военный парад, Ад-Далиа.
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