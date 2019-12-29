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Наступление войск Асада на Идлиб: число беженцев достигло 800 тысяч

Наступление войск Асада на Идлиб: число беженцев достигло 800 тысяч
16:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Наступление на Идлиб привело к росту числа беженцев. В ЕС говорят о 800 тысячах.

Евросоюз призвал режим Асада в Сирии прекратить эскалацию насилия на северо-западе этой страны и отметил, что в результате наступления правительственных войск и их союзников в провинции Идлиб с февраля 2019 года более 800 тысяч сирийцев превратились в беженцев.

Соответствующее заявление представителя ЕС обнародовано в воскресенье на сайте Европейской службы внешних действий.

"Эскалация насилия на северо-востоке Сирии, которую проводит сирийский режим и его союзники, должна быть остановлена. Недавнее наступление включало невыборочные авиационные удары и артиллерийские обстрелы по мирному населению и по путям его побега. Это уже привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения, ранениям и принудительному перемещению еще 80 тысяч человек. Это довело количество беженцев в Сирии в период с февраля этого года до 800 тысяч человек", - говорится в сообщении.

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ЕС подчеркивает, что все стороны имеют обязанность по защите гражданского населения. Сирийский режим и его союзники должны прекратить "неизбирательные военные атаки и уважать международное гуманитарное право, обеспечить быстрый, безопасный и беспрепятственный допуск гуманитарных организаций, в том числе через границу. Представитель ЕС констатирует – три миллиона гражданских людей проживают в сирийской провинции Идлиб, и все они должны быть защищены.

"Присутствие в провинции Идлиб террористических групп, признанное со стороны ООН, является предметом беспокойства для всех. Борьба с этими группами при поддержке ООН, не позволяет подрыв международного гуманитарного права или обстрелы гражданского населения. Работа в направлении политического урегулирования между режимом и оппозицией в соответствии с Резолюцией СБ ООН 2254 будет оставаться приоритетом для ЕС. Продолжение вражды в Идлибе несет с собой риски для поиска таких решений путем переговоров и для работы Конституционного комитета, которая только что началась", - говорится в заявлении представителя ЕС.

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Как известно, Конституционный комитет Сирии состоит из представителей правительства, оппозиции и гражданского общества страны. Этот орган начал работу в октябре текущего года в Женевской штаб-квартире ООН. Его главным предназначением является подготовка конституционной реформы с последующим проведением выборов в Сирии.

Российская Федерация начала прямую военную интервенцию в Сирии с целью поддержки режима Башара Асада в сентябре 2015 года. По сообщениям международных СМИ, только с апреля текущего года в результате ударов сирийской и российской авиации в стране погибли более 1000 гражданских людей.

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Сирия, Мигранты, ЕС, Башар Асад, Идлиб.
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