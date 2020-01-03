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"Это теракт со стороны США": глава МИД Ирана об убийстве генерала Сулеймани

"Это теракт со стороны США": глава МИД Ирана об убийстве генерала Сулеймани
10:42 Сегодня Телеграф

Новости мира:Глава МИД Ирана назвал ликвидацию генерала “актом терроризма со стороны США”.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф охарактеризовал убийство командира элитного иранского спецотряда «Эль-Кудс» генерала Касема Сулеймани «актом международного терроризма со стороны США».

Об этом высокопоставленный иранский чиновник написал на своей странице в Twitter.

«Акт международного терроризма со стороны Соединенных Штатов, который был направлен на убийство генерала Сулеймани - самой эффективной силы, противостоявшей Исламскому Государству, Аль-Нусри и Аль-Каида - это очень опасная и глупая эскалация», - отметил глава МИД Ирана. 

Мохаммад Джавад Зариф также подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки будут нести всю ответственность за последствия убийства Сулеймани. 

Как сообщалось, командующий элитных сил «Эль-Кудс» из Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани, а также заместитель командира иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис в пятницу были ликвидированы ракетным ударом вблизи аэропорта Багдада.

По данным СМИ, убить Сулеймани приказал лично президент США Дональд Трамп. Операция ликвидации Сулеймани была проведена после предупреждения в адрес Ирана, которое объявил министр обороны США Марк Эспер. Он заявил, что военные будут наносить удары по силам, которые Иран поддерживает в Ираке и Сирии, если будут выявлены признаки подготовки к нападениям на американские базы и персонал в регионе.

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, разгромив помещения пропускного пункта, камеры наблюдения и окна.

Прав ли Трамп? Как политики США относятся к убийству Сулеймани

В связи с этим Государственный секретарь США Майк Помпео отсрочил свой запланированный на 3 января визит в Украину из-за необходимости пребывания в Вашингтоне, чтобы продолжить отслеживать ситуацию в Ираке и обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке.

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США, Иран, Ирак, Багдад, Джавад Зариф.
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