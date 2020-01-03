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Гибель иранского генерала: Минобороны Израиля собрало срочное заседание

Гибель иранского генерала: Минобороны Израиля собрало срочное заседание
10:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Министр обороны Израиля собирает совещание после гибели Сулеймани.

Министр обороны Израиля Нафтали Беннет в пятницу утром проведет в Тель-Авиве совещание, чтобы обсудить обстановку в сфере безопасности, сложившуюся после уничтожения США командующего подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани, сообщает издание "Джерузалем пост".

Также в совещании примут участие начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави и ряд представителей силовых ведомств.

Тем временем, по данным "Джерузалем пост", "ввиду недавних событий" премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует сократить сроки визита в Грецию и намерен вскоре вернуться в Израиль.

Как сообщалось, генерал Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа, сообщил Пентагон.

Прав ли Трамп? Как политики США относятся к убийству Сулеймани

"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов", - говорится в заявлении американского военного ведомства.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения. Также Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.

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США, Иран, Израиль, Ирак, Багдад, Нафтали Беннет, Касем Сулеймани.
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