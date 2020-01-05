Врио премьера Ирака призвал войска западной коалиции покинуть страну

Новости мира:Парламент Ирака рассмотрел вопрос о выводе из страны американских войск.

В воскресенье парламент Ирака рассмотрел вопрос и принял решение о выводе из страны американского воинского контингента и контингента стран коалиции, воюющей против ИГИЛ.

С призывом к такому решению вступил на заседании исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди.

Он назвал вывод иностранных войск "наилучшим решением".

Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.