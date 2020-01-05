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Силы Асада нанесли авиаудары в Сирии: погибли 10 человек

Силы Асада нанесли авиаудары в Сирии: погибли 10 человек
23:58 Вс, 5 Январь 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Авиаудары по Сирии: погибли 10 человек, еще 20 пострадали.

Жертвами авиаударов и обстрелов населенных пунктов в Сирии со стороны войск Асада в течение последних суток стали десять мирных жителей, свыше 20 получили ранения.

Об этом сообщает Anadolu.

"По меньшей мере 10 мирных жителей погибли, еще 20 получили ранения в воскресенье во время усиленных атак сирийского режима на населенные пункты в зоне деэскалации Идлиба", - говорится в сообщении.

Были обстреляны города Маарат эн-Нуман, Серакиб и Эриха на юге зоны деэскалации. Атакам подверглись также населенные пункты Маршимарин, Масаран, Дейр Сунбуль и Барна.

Агентство гражданской обороны White Helmets опасается увеличения числа жертв, поскольку они продолжают поисково-спасательные работы в регионе.

Как сообщалось, вследствие почти девятилетней гражданской войны в Сирии погибли 380 тысяч 636 людей, а в прошлом году из-за обвалов поврежденных войной зданий и взрывов мин в Сирии погибли 247 гражданских.

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Сирия, Асад, Идлиб, Авиаудар.
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