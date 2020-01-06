В "зеленой зоне" Багдада разорвалось три снаряда

Новости мира:У посольства США в Багдаде опять упали ракеты.

Три ракеты попали в "зеленую зону" в Багдаде, где расположены правительственные здания и иностранные объекты, в том числе посольство США.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного иракского силовика.

"Как минимум две ракеты попали в периметр Международной (зеленой - ред.) зоны в Багдаде", информирует CNN.

Источники AFP сообщают, что по меньшей мере две ракеты упали возле посольства США в Багдаде.

Напоминаем, ситуация в регионе Ближнего Востока резко обострилась после того, как в ночь на пятницу, 3 января, в результате американского воздушного удара был убит иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Иран заявил о «жестокой мести» США. Парламент Ирака высказался за вывод американских войск из страны. Евросоюз призвал все стороны конфликта к сдержанности, чтобы не допустить эскалации насилия, которое составит угрозу для всего региона.