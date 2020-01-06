СМИ: Иран привел ракетные войска в боевую готовность

Новости мира:США обнаружили повышенную боевую готовность иранских ракетных сил на территории всей страны.

Соединенные Штаты обнаружили повышенную боевую готовность иранских ракетных сил по всей стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя США.

Отмечается, что неясно, имеет ли повышенный уровень готовности оборонительный характер.

Чиновник, который говорил на условиях анонимности, не предоставил дополнительную информацию и не сказал, были ли нацелены иранские ракеты на какие-либо конкретные объекты, на фоне угроз Тегераном отомстить США за удар, в результате которого на прошлой неделе погиб генерал Касем Сулеймани.

"Они явно находятся в состоянии повышенной готовности. Это усиленное состояние готовности – подготовка к обороне или нападению? В данный момент это невозможно определить, – сказал источник. – Но мы внимательно следим за этим".

Напомним, 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.

3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.

После убийства Сулеймани в Иране прошли массовые антиамериканские акции. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.

Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме".