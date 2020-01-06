В НАТО считают, что Иран никогда не должен разрабатывать ядерное оружие

Новости мира:Столтенберг считает, что новый конфликт на Ближнем Востоке никому не выгоден, Иран должен воздержаться от провокаций.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Иран воздержаться от дальнейших провокаций.

"Все участники встречи выразили обеспокоенность в связи с дестабилизирующей деятельностью Ирана на Ближнем Востоке. В последнее время мы наблюдали эскалацию (действий) со стороны Ирана, в частности, удары по саудовскому энергетическому объекту, также Иран сбил американский беспилотник", - заявил Столтенберг по итогам чрезвычайной встречи Североатлантического совета в понедельник в Брюсселе.

"Участники сегодняшней встречи выступили с призывом к сдерживанию и деэскалации, поскольку новый конфликт не выгоден никому, поэтому Иран должен воздерживаться от дальнейшего насилия и провокаций", - сказал он.

Генсек НАТО принял решение провести внеочередное заседание Североатлантического совета по обстановке в ближневосточном регионе в связи с событиями вокруг Ирака.

Как сообщалось, парламент Ирака рассмотрел 5 января вопрос и принял решение о выводе из страны американского воинского контингента и подразделений стран коалиции, воюющей против "Исламского государства".

С призывом к такому решению выступил на заседании исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди.

Он назвал вывод иностранных войск "наилучшим решением".

Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командующий иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.