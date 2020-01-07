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Зеленский и Помпео поговорили о ситуации на Ближнем Востоке

Зеленский и Помпео поговорили о ситуации на Ближнем Востоке
00:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ОПУ

Новости мира:Зеленский обсудил с Помпео перенос его визита в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с госсекретарем США Майк Помпео перенос его поездки в Украину.

Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус, передает пресс-служба ведомства.

"Госсекретарь Майк Помпео сегодня разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским — они обсудили перенос его поездки в Украину", - сказала она.

По ее словам, Зеленский и Помпео также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, госсекретарь поблагодарил Украину за осуждение нападения на американское посольство в Багдаде.

"Секретарь Помпео еще раз подтвердил сильную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул важность долгосрочного стратегического партнерства", - отметила пресс-секретарь Госдепа.

Как известно, командующий элитных сил "Эль-Кудс" из Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани, а также заместитель командира иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис 3 января были ликвидированы ракетным ударом вблизи аэропорта Багдада.

В связи с этим государственный секретарь США Майк Помпео отложил свой запланированный на 3 января визит в Украину из-за необходимости пребывания в Вашингтоне, чтобы продолжить отслеживать ситуацию в Ираке и обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке.

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Иран, Ирак, Владимир Зеленский, Госдеп США, Майк Помпео, Касем Сулеймани.
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