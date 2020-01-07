Минобороны Канады: Тренировочные действия в Ираке временно прекращаются

Новости мира:Учебная миссия Канады в Ираке приостановлена на неопределенный срок.

Канада временно прекращает свою тренировочную миссию в Ираке.

Об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан, сообщает CBC News

"Мандат миссии НАТО и операции IMPACT (канадской тренировочной миссии в Ираке - ред.) остается неизменным, но все тренировочные действия в Ираке временно прекращаются, пока мы продолжаем следить за среде безопасности", - рассказал он.

Министр добавил, что Канада принимает меры для обеспечения безопасности как своих военных, так и гражданских в Ираке. Саджан также отметил, что целью Канады остается "объединенный и стабильный Ирак, а также недопущения восстановления и деловые".

Сейчас в Ираке находится около 500 канадских военных.