Скачать
Вторник, 07.01.2020
Итоги дня 6 января: годовщина получения Томоса, Австралия в огне и ситуация на Ближнем востоке
Итоги дня 6 января: годовщина получения Томоса, Австралия в огне и ситуация на Ближнем востоке
Венесуэльский кризис: США готовятся к расширению санкций
Венесуэльский кризис: США готовятся к расширению санкций
Ястремская не сумела пробиться во второй круг Брисбена
Ястремская не сумела пробиться во второй круг Брисбена
7 января - приметы и обряды на Рождество Христово
7 января - приметы и обряды на Рождество Христово

В Иране опровергли информацию о создании ядерного оружия

В Иране опровергли информацию о создании ядерного оружия
09:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости мира:Маджид Тахт-Раванчи рассказал, что Иран не намерен создавать ядерное оружие.

Тегеран не планирует создавать и не нуждается в ядерном оружии, заявил постпред ИРИ (Исламская Республика Иран) при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

"Нет, мы не заинтересованы в получении ядерного оружия, поскольку у нас есть очень четкий религиозный вердикт нашего верхового руководителя, который запрещает ядерное оружие", - сказал дипломат в эфире программы PBS NewsHour.

Он также сказал, что в иранской оборонной доктрине использование ядерного оружия не предусмотрено, "поэтому мы и не хотим его иметь".

"Мы являемся членами договора о нераспространении, и мы в СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий - ред.) заявили, что Иран не будет обладать ядерным оружием", - добавил Тахт-Раванчи, отвечая на вопросы, касающиеся отхода Ирана от обязательств, предусмотренных соглашением по иранскому атому.

Он пояснил: "В то же время, СВПД - это сделка. Это была игра на понижение. Мы делали свою часть работы в течение некоторого времени, почти ничего не получая взамен. К сожалению, европейские партнеры, которые должны были обеспечить нам выгоду от ядерной сделки, не действовали в соответствии с этим".

"Если Иран получит выгоду от этой сделки, мы вернемся к ее полному осуществлению", - сказал иранский постпред.

Накануне Иран объявил о пятом, финальном шаге отхода от договоренностей по СВПД по своей атомной программе.

Экс-чиновник Пентагона: Иран нанесет удар в то время и место, которые он сам выберет

"Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом, иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощности по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшее развитие программы", - говорится в распространенном заявлении правительства страны.

Отмечается, что Иран продолжит свое сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты, и учет интересов Ирана будет гарантирован.

СВПД был подписан ИРИ и "шестеркой" в 2015 году, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении жестких экономических санкций против Ирана. В связи с этим Тегеран начал поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Иран, Тегеран, Ядерное оружие, Маджид Тахт-Раванчи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неожиданные симптомы, которые указывают на сердечно-сосудистые заболевания
02 Поздравление с Рождеством Христовым 2020: пожелания счастья и семейного тепла
03 Визит Меркель к Путину: чего ожидает Украина
04 Правда ли что антиперспирант способен спровоцировать развитие рака?
05 Теперь Адель не узнать: фото похудевший певицы, которые вы точно не видели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Решения нет, точка&quot;: США не планируют уходить из Ирака
США не планируют уходить из Ирака
&quot;В мире неспокойно&quot;: президент Бразилии может отказаться от участия в форме в Давосе
Болсонару может отказаться от участия в форме в Давосе
&quot;Украденное Рождество&quot;: прогноз погоды на 7 января
"Украденное Рождество": прогноз погоды на 7 января
Лунное затмение 10-11 января 2020 года: что категорически нельзя делать в эти дни
Лунное затмение 10-11 января 2020 года: что категорически нельзя делать в эти дни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь