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Авиакатастрофа возле Тегерана: Иран может взять на себя вину

Авиакатастрофа возле Тегерана: Иран может взять на себя вину
00:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:СМИ: власти Ирана озвучат свою причину крушения украинского самолета под Тегераном.

Власти Ирана в субботу, 11 января, назовут свою причину крушения украинского Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» возле Тегерана.

Об этом сообщает Fars News Agency. 

Отмечается, что объявление будет сделано в субботу, 11 января, сразу после заседания комиссии авиационных катастроф. По данным издания Iran International, которое ссылается на несколько источников, Иранское правительство может взять на себя ответственность за крушение украинского самолета Boeing 737.

Как сообщается в Telegram-аккаунте PS752, "ходят слухи, что завтра иранское правительство возьмет на себя ответственность за сбитый рейс PS752, и они намерены всем сообщить, что это произошло из-за человеческой ошибки".

Утверждается, что группа экспертов в Иране расследует версию о том, что ракета попала в лайнер из-за человеческой ошибки.

"Несколько источников в Иране сообщили Iran International, что группа экспертов в Иране расследует сообщения о том, что из-за человеческой ошибки ракета попала в самолет вскоре после взлета из аэропорта Имама", - говорится в сообщении.

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Авиакатастрофа, Иран, МАУ.
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