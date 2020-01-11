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В ночь ликвидации Сулеймани Штаты хотели убить другого иранского командира

В ночь ликвидации Сулеймани Штаты хотели убить другого иранского командира
01:52 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В ночь убийства иранского генерала США пытались ликвидировать в Йемене Абдула Резу Шалая.

В ночь убийства иранского командира Касема Сулеймани США пытались ликвидировать другого иранского военного чиновника в Йемене Абдула Резу Шалая, однако операция не увенчалась успехом.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на The Washington Post. Абдул Реза Шалай является финансистом и главным командиром силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции – элитной части Вооруженных сил Ирана.

Его связывают с атаками на военных США в Ираке и организацией попытки убийства посла Саудовской Аравии в США. Спецоперация проводилась в день нанесения удара в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб Сулеймани.

Напоминаем, глава спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР генерал Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара США в столице Ирака Багдаде в ночь на 3 января. Вашингтон объяснил свое решение тем, что генерал представлял угрозу для американцев.

Тегеран пообещал отомстить за убийство генерала. Иран сократил свои обязательства по ядерной сделке, а парламент страны принял законопроект, по которому армия США и Пентагон признаются террористическими организациями. 8 января Иран запустил 15 ракет по военным базам США в Ираке. В ответ на действия Ирана Дональд Трамп объявил о введении новых санкций.

 

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США, Иран, Генерал, Касем Сулеймани, Абдул Реза Шалай.
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