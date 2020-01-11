В Иране протестуют из-за авиакатастрофы самолета МАУ: силовики применили светошумовые гранаты

Новости мира:Митингующие в Иране требуют наказать виновных в катастрофе самолета МАУ.

В Тегеране сотни людей вышли на акции протеста с требованием наказать виновных в крушении самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого иранской ракетой.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Акция проходит возле университета имени Амира Кабира под лозунгом: "Отставки недостаточно, нужно судебное преследование".

Студенты скандировали "Позор!" в отношении иранских лидеров, призывая к справедливости в деле с крушением самолета.

Протестующие также несут свечи и цветы в память о погибших пассажирах самолета.

Сообщается, что начались столкновения с полицией в Иране. Силовики применяют светошумовые гранаты.

Как сообщалось ранее, 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины (экипаж и два пассажира).

Сегодня, 11 января, президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.