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В Иране на несколько часов задержали посла Великобритании

В Иране на несколько часов задержали посла Великобритании
01:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Посла Британии Роберта Макера задержали в Иране.

В Тегеране арестовали посла Великобритании в Иране Роберта Макера.

Об этом сообщает Mirror со ссылкой на информагентство Tasnim.

Отмечается, что 53-летний Макер был взят под стражу на несколько часов по обвинению в подстрекательстве протестующих в университете Амира Акабира, однако потом он был освобожден.

Ранее в столице Ирана начались акции протеста после того, как власть страны признала, что украинский самолет в среду под Тегераном сбили по ошибке иранские военные. Протестующие требовали отставки аятоллы Али Хаменеи, а также судебного наказания виновных в авиакатастрофе.

Судя из постов в Twitter и комментариях к ним, протестуют в основном студенты Технологического университета имени Амира Кабира в Тегеране.

Напоминаем, утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет "Международных авиалиний Украины". На борту авиалайнера находилось 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа.

Иран 11 января признал, что его военные случайно сбили украинский пассажирский самолет.

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Иран, Британия, Посол.
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