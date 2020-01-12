Задержанного в Иране посла Британии отпустили, а затем вызвали в МИД страны

Новости мира:МИД Ирана вызвал посла Британии после задержания на акции протеста.

В МИД Ирана вызвали посла Британии в Тегеране Роберта Макейра, временно задержанного накануне якобы за участие в протестах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Как отмечается, посла вызвали из-за "необычного поведения и посещения незаконного собрания".

Во время встречи в МИД британскому послу заявили, что участие послов в незаконных собраниях противоречит его обязанностям в качестве представителя своей страны и положениям Венской конвенции.

Также в Иране сообщили, что задержали посла как рядового участника незаконного протеста и сразу отпустили, когда стало известно о его дипломатическом иммунитете.

"Его задержали как обычного участника незаконного протеста. Когда полиция сообщила мне о задержании мужчины, который утверждает, что является британским послом, я сказал, что это невозможно. Но во время разговора я узнал его. Его отпустили через 15 минут " - сказал заместитель главы МИД Ирана Саед Аббас Аракчи.

Как сообщалось, посол Великобритании в Иране Роб Макейр был арестован во время протестов в Тегеране после того, как страна признала, что "случайно" сбила украинский пассажирский самолет. Его обвинили в подстрекательстве протестов, хотя дипломат, которого вскоре отпустили, отрицал свое участие в них.

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб назвал арест посла "вопиющим нарушением международных норм".

ЕС выразил озабоченность по поводу задержания посла.