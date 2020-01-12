Авиакатастрофа самолета МАУ: Нетаньяху раскритиковал Иран

Новости мира:Нетаньяху на заседании Кабмина Израиля прокомментировал катастрофу украинского Boeing.

Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров страны прокомментировал катастрофу украинского авиалайнера в Иране и призвал западные страны усилить санкционное давление на Тегеран, пишет УНН со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.

Нетаньяху, выступая перед министрами своего правительства, вновь обвинил Тегеран во лжи.

"Иран лгал. Так же, как они лгали о своей секретной ядерной программе, они теперь лгут об инциденте с украинским самолетом. Они знали с самого начала, что они его сбили, они знали, что это было сделано непреднамеренно, но лгали они намеренно, они обманули весь мир", — сказал Нетаньяху и добавил, что "выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана".

"Я приветствую введение президентом США Дональдом Трампом новых очень жестких санкций в отношении этого (иранского) режима. Должен сказать, что это было сделано и в связи с решением Ирана ускорить процесс обогащения урана. Я призываю Великобританию, Францию и Германию присоединиться к усилиям США", — распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия.

"Израиль не позволит Ирану разработать ядерное оружие", — добавил премьер.