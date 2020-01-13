Авиакатастрофа под Тегераном: командующий КСИР принес свои извинения

Новости мира:Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами принес свои извинения за сбитый самолет под Тегераном.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами извинился в воскресенье за сбитый по ошибке украинский самолет МАУ.

Об этом сообщает ISNA.

"Мне никогда не было так совестно в своей жизни ... Мы совершили ошибку, и множество наших сограждан погибли из-за нее, - сказал Салами - Мы просим прощения".

По его словам, "той ночью все американские самолеты и вертолеты в Персидском заливе были подняты в воздух". "Мы все были в атмосфере войны", - подчеркнул командующий КСИР.

Сбитый ошибочно украинский самолет является огромной потерей, но это обстоятельство не омрачает заслуги Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) перед Ираном. Об этом заявил в воскресенье депутат иранского меджлиса (парламента) Ахмад Алиреза Бейг по итогам закрытой встречи парламентариев с командующим КСИР Хосейном Саламе.